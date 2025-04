DJ Tanja La Croix verabschiedet sich mit Party in die Babypause

Keystone-SDA

In knapp zwei Monaten wird DJ Tanja La Croix erstmals Mutter. Die 42-Jährige will den Beginn ihrer Babypause und ihren Geburtstag ausgiebig feiern, wie sie "Blick" sagt. Um den Namen ihres Sohnes macht sie noch ein Geheimnis.

(Keystone-SDA) Für die Party am 12. April hat sie sich extra ein Kleid schneidern lassen. «Es ist mir auch in der Schwangerschaft wichtig, meinen Stil beizubehalten und mich stylisch zu kleiden», sagt die Ostschweizerin, die mit bürgerlichem Namen Tanja Wettach heisst, in der Mittwochsausgabe von «Blick».

Eines ihrer Werke wird auf dem Kleid zu sehen sein. Abends verwandelt sie sich dann «wortwörtlich in eine Discokugel», wie sie der Zeitung sagt. Nach der Feier wird sie bis am 9. August nicht mehr hinter dem Mischpult stehen.

Wie sie und ihr Partner ihren Sohn nennen werden, verrät sie noch nicht. Doch die Musikerin gibt erste Hinweise. Der Name sei kurz und knackig, sagt sie. «Entschieden haben wir uns für einen, der die schöne Bedeutung ‹der Lichtbringende› in sich trägt.» Ob es vielleicht einen kleinen Luca gibt, wird sich zeigen.

DJ Tanja La Croix bringt als internationale Musikerin und DJ seit 18 Jahren die Menschen in Clubs, an Events und an Partys zum Tanzen. Daneben ist die ehemalige «Miss Bodensee» als Model unterwegs. Ausserdem lebt sie ihre Kreativität mit dem Pinsel auf der Leinwand aus.