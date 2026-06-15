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Donald Trump in Genf gelandet und weiter Richtung Evian gereist

Donald Trump landete in Genf und reiste weiter nach Evian
Donald Trump landete in Genf und reiste weiter nach Evian Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump ist am Montag am Genfer Flughafen gelandet. Er wurde von Bundespräsident Guy Parmelin und der Botschafterin der USA in der Schweiz, Callista Gingrich, empfangen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Trump war nur wenige Augenblicke auf dem Rollfeld und stieg in einen Helikopter der US-amerikanischen Marine ein, wie auf einer Live-Übertragung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zu sehen war. Der Helikopter hob kurz danach, begleitet von weiteren Militärmaschinen, in Richtung Evian ab. In dem französischen Ort am Genfersee findet das Treffen der G7-Staaten statt.

Auf dem Rollfeld in Genf wurden aussergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie ein Reporter von Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

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