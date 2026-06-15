Donald Trump in Genf gelandet und weiter Richtung Evian gereist

Donald Trump landete in Genf und reiste weiter nach Evian Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump ist am Montag am Genfer Flughafen gelandet. Er wurde von Bundespräsident Guy Parmelin und der Botschafterin der USA in der Schweiz, Callista Gingrich, empfangen.

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(Keystone-SDA) Trump war nur wenige Augenblicke auf dem Rollfeld und stieg in einen Helikopter der US-amerikanischen Marine ein, wie auf einer Live-Übertragung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zu sehen war. Der Helikopter hob kurz danach, begleitet von weiteren Militärmaschinen, in Richtung Evian ab. In dem französischen Ort am Genfersee findet das Treffen der G7-Staaten statt.

Auf dem Rollfeld in Genf wurden aussergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie ein Reporter von Keystone-SDA vor Ort beobachtete.