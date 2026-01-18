Drei Autos kollidieren auf dem Seedamm bei Rapperswil SG

Keystone-SDA

Auf dem Seedamm zwischen Pfäffikon SZ und Rapperswil SG sind am Samstagmittag drei Autos miteinander kollidiert. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte, bremste ein 48-jähriger Autofahrer ab, weil der Verkehr vor ihm stockte. Ein hinter ihm fahrender 39-jähriger Automobilist wurde davon überrascht und wich auf die Gegenfahrbahn aus. Sein Fahrzeug kollidierte dennoch leicht mit dem vor ihm fahrenden Auto und fuhr danach auf der Gegenfahrbahn frontal in einen entgegenkommenden Personenwagen, der von einer 56-jährigen Frau gelenkt wurde.

Der Unfallverursacher und die Lenkerin wurden bei der Frontalkollision leicht verletzt. Der Seedamm war wegen des Unfalls eine halbe Stunde lang gesperrt, wie es in der Mitteilung hiess.