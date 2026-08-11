Drei Autos kollidieren in Safenwil AG

Keystone-SDA

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Am Dienstagmorgen sind in Safenwil AG drei Autos ineinander gefahren. Zwei Autofahrende wurden leicht verletzt, an allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 07.30 Uhr auf der Köllikerstrasse in Safenwil, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Ein 74-jähriger Automobilist sei von Kölliken in Richtung Safenwil gefahren. Gleichzeitig habe eine 43-jährige Lenkerin nach links auf ein Baustellenareal abbiegen wollen. Der 74-Jährige sei dem vorderen Auto aufgefahren.

Durch den Aufprall sei dieses auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 74-Jährige die Situation zu spät erkannt haben, schrieb die Polizei weiter in der Medienmitteilung.