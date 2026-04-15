Drei Elefanten aus dem Zoo Wuppertal ziehen nach Basel

Keystone-SDA

Im Zoo Basel leben bald die Elefantenkuh Tika mit ihren beiden Töchtern aus dem deutschen Grünen Zoo Wuppertal. Dies gab der Zolli am Mittwoch auf Facebook bekannt.

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(Keystone-SDA) Weitere Auskünfte stellt der Zolli nach deren Ankunft Ende Mai in Aussicht. Die technischen Instandhaltungen der Anlage Tembea für die Ankunft der neuen Elefanten würden derweil planmässig voranschreiten, heisst es weiter. Tika wurde 2007 im Zoo Wuppertal geboren.

Im Zoo Basel sind seit Ende März keine Elefanten mehr zu sehen. Die beiden Elefantenkühe Maya und Rosy zogen in zwei unterschiedliche französische Zoos. Nach dem Tod der Leitkuh Heri im Juni 2025 vertrugen sich Maya und Rosy nicht mehr gut. Die Dickhäuter sind nun in Peaugres als auch Amnéville zuhause.

Der Zolli will künftig eine mütterliche Verwandtschaftslinie mit weiblichen Afrikanischen Elefanten betreuen und sieht eine Zucht vor.