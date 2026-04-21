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Drei Glückliche holen Euro Millions-Jackpot

Keystone-SDA

Bei der Ziehung von Euro Millions hat es am Dienstag drei glückliche Gewinner gegeben. Jede und jeder von ihnen kassiert 44,27 Millionen Franken. Um zu gewinnen, mussten die Zahlen 13, 16, 29, 40 und 47 sowie die Sterne 3 und 4 gespielt werden.

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(Keystone-SDA) Die Haupttreffer stammten aus Grossbritannien und Frankreich.

Für die nächste Ziehung vom Freitag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html

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