Drei Löwen in Zoo in Tokio nach Hitzewelle gestorben

Keystone-SDA

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Nach einer heftigen Hitzewelle sind im grössten Zoo in der Präfektur Tokio drei Löwen gestorben. Die Todesfälle ereigneten sich bereits vergangene Woche, wie der Tama-Zoo mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Zoo hatte das Löwengehege am 23. Juli geschlossen, nachdem mehrere der insgesamt zwölf Tiere Anzeichen gesundheitlicher Probleme gezeigt hatten.

Zunächst litten die Löwen vor allem unter Appetitlosigkeit, Mattigkeit und verminderter Aktivität. Später verschlechterte sich der Zustand einiger Tiere deutlich. «Einige erkrankten schwer und waren unter anderem nicht mehr in der Lage, aufzustehen, oder verloren das Bewusstsein», hiess es in der Mitteilung des Zoos. Man vermute einen Zusammenhang mit der Hitzewelle seit Mitte Juli. Das Löwengehege bleibt demnach bis auf weiteres geschlossen.

In Teilen Japans sind die Temperaturen zuletzt wiederholt auf bis zu 40 Grad Celsius gestiegen. Das Problem für die Löwen ist nach Einschätzung japanischer Medien jedoch nicht allein die hohe Temperatur, sondern auch die damit verbundene hohe Luftfeuchtigkeit. Die Tiere sind in ihrem natürlichen Lebensraum in Afrika vor allem trockene Hitze gewohnt.