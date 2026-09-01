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Drei Meter lange Teppichpython verirrt sich in Winterthurer Wald

Keystone-SDA

Wer vermisst eine drei Meter lange Teppichpython? Die Kantonspolizei Zürich sucht den Besitzer oder die Besitzerin der Schlange, die in einem Wald in Winterthur entdeckt und eingefangen wurde. Bisher tappt sie im Dunkeln.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Diese Teppichpython war am Donnerstagabend offenbar auf einem kleinen Ausflug im Wald bei Sennhof», schrieb die Kantonspolizei Zürich in einem Instagram-Post vom Montag. Dort sei das Tier entdeckt und schliesslich von einem Reptilien-Spezialisten der Abteilung Tier- und Umweltschutz eingefangen worden.

Die Schlange sei ungiftig und mittlerweile sicher untergebracht, heisst es weiter. Nun fragt die Polizei, wer dieses «stattliche Tier» kenne oder wisse, wo es normalerweise zu Hause sei.

Bis jetzt habe sich kein Besitzer gemeldet, und es seien auch keine Hinweise zu einem solchen eingegangen, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA.

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