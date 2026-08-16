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Drei Motorradfahrer bei Unfall in Bellelay BE verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Unfall mit einem Auto und mehreren Motorrädern sind am Sonntagmorgen in Bellelay BE drei Personen verletzt worden. Einer der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 11.00 Uhr auf der Strasse nach Genevez, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Ein Motorradfahrer an der Spitze einer Fünfergruppe verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden Auto und stürzte. Zwei nachfolgende Motorradfahrer prallten daraufhin gegen die am Boden liegenden Maschinen und kamen ebenfalls zu Fall.

Der erste Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Die beiden anderen verletzten Motorradfahrer wurden mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Die Insassen des Autos sowie zwei weitere Motorradfahrer der Gruppe blieben unverletzt.

Die Strasse musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr des Val d’Or regelte den Verkehr und reinigte die Fahrbahn.

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