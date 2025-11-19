Drei neue Shetland-Ponys im Basler Kinderzolli

Keystone-SDA

Im Basler Kinderzolli gewöhnen sich drei neue Shetland-Ponys an die restliche Herde. Seit dem 1. November ist der Bestand auf acht Tiere angewachsen, wie der Zoo Basel am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Bei den drei Neuzugängen handelt es sich um Orio (5), einen schwarz-weiss gescheckten Wallach, sowie die Stuten Karianne (9, fuchsfarben) und Madeliefje (7, dunkelbraun), wie der Zoo schreibt. Die Tiere seien zunächst zwei Wochen lang in Quarantäne gehalten worden, um sicherzustellen, dass sie keine Krankheiten einschleppten.

Derzeit gewöhnt sich das Pony-Trio an ihre neue Umgebung und wird dabei von den Tierpflegenden begleitet, wie es heisst. Die würden nicht nur an ihre neue Herde, sondern auch an den Kontakt mit Kindern herangeführt. Bis sie am Pony-Spaziergang teilnehmen könnten, sei aber noch viel Geduld gefragt.

Die robusten Shetland-Ponys gehören gemäss Mitteilung zu den kleinsten Vertretern ihrer Art. Mit ihrem gedrungenen Körperbau, dichten Fell und ihren kurzen Ohren seien sie perfekt an das windige Klima ihrer Heimat angepasst.