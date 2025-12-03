The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Drei Personen nach Brand in Muttenz BL im Spital

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Reiheneinfamilienhaus in Muttenz BL sind in der Nacht auf Mittwoch drei Bewohnende verletzt worden. Die Sanität lieferte sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital ein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand brach gemäss ersten Ermittlungen kurz vor 00.45 Uhr im Erdgeschoss an der Schweizeraustrasse aus, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Die drei sich im Haus befindenden Personen hätten die Liegenschaft selbständig verlassen können. Die Brandursache ist unklar und wird untersucht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft