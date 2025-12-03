Drei Personen nach Brand in Muttenz BL im Spital

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Reiheneinfamilienhaus in Muttenz BL sind in der Nacht auf Mittwoch drei Bewohnende verletzt worden. Die Sanität lieferte sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital ein.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand brach gemäss ersten Ermittlungen kurz vor 00.45 Uhr im Erdgeschoss an der Schweizeraustrasse aus, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Die drei sich im Haus befindenden Personen hätten die Liegenschaft selbständig verlassen können. Die Brandursache ist unklar und wird untersucht.