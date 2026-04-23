Drei Personen rutschen in den Grossen Rat nach

Keystone-SDA

Nach den Gesamterneuerungswahlen im Kanton Bern von Ende März kommt es im Grossen Rat zum Nachrücken. Reto Schertenleib (SVP/Thun) rutscht für den Regierungsrat gewählten Raphael Lanz nach. Gerhard Käser (SP/Oberaargau) tut dies für den ebenfalls in den Regierungsrat gewählten Reto Müller.

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(Keystone-SDA) Simone Schnegg (EDU/Berner Jura) rückt nach für Bernard Gafner-Bianchi, der darauf verzichtet, sein Mandat im Grossen Rat anzutreten, wie die bernische Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Die Drei werden in der Sommersession Anfang Juni ihr Amt antreten.