Drei Personen verunfallen in Haldi bei Schattdorf UR schwer

Beim Selbstunfall eines 17-jährigen Lenkers mit einem Auto haben sich in der Nacht auf Samstag in Haldi bei Schattdorf UR drei Personen schwer verletzt. Das Fahrzeug stürzte rund 50 Meter einen Abhang hinunter und überschlug sich dabei mehrfach, wie die Kantonspolizei Uri am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der minderjährige Lenker, sein Beifahrer sowie ein weiterer Fahrzeuginsasse wurden durch Rettungsdienste ins Kantonsspital Uri sowie in umliegende Spitäler gebracht.

Eine Atemalkoholkontrolle beim Lenker fiel positiv aus, schrieb die Polizei weiter. Sein Lernfahrausweis wurde ihm abgenommen.