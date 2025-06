Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Frankreich

Keystone-SDA

Ein Kleinflugzeug ist in Frankreich abgestürzt und hat drei Menschen in den Tod gerissen. Der Absturz ereignete sich nur wenige Minuten nach dem Start des touristischen Flugs, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Chartres mitteilte. An Bord der Maschine sass demnach neben dem 77 Jahre alten, erfahrenen Piloten ein Rentnerpärchen. Alle drei kamen uns Leben, als die Maschine am Nachmittag im zentralfranzösischen Champhol herabstürzte. Der Flieger streifte zwar ein Mäuerchen und ein Auto, doch über Verletzte am Boden gab es keine Informationen. Die Justiz leitete Ermittlungen zu fahrlässiger Tötung ein.