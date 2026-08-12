The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Drei Tote nach Feldbrand in Westfrankreich

Keystone-SDA

Bei einem um sich greifenden Feldbrand in Westfrankreich haben die Einsatzkräfte drei Leichen gefunden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Toten seien bei einem verbrannten Haus entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Gendarmerie. Ob sie durch das Feuer umkamen oder schon vorher tot waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Der Brand war gestern Nachmittag bei Lhoumois ausgebrochen, einer kleinen Gemeinde südöstlich von Nantes. Fast zur gleichen Zeit seien auf dem Feld drei Feuer entstanden, hiess es von der Gendarmerie. Die genaue Brandursache werde noch ermittelt.

Jean Pillot, Bürgermeister des Ortes, sagte im Sender BFMTV, man könne noch nicht sagen, ob der Brand möglicherweise absichtlich gelegt worden sei. Drei Feuer schienen ihm aber suspekt. Dem Bürgermeister zufolge handelt es sich bei den Toten um eine Frau sowie ihren erwachsenen Sohn und ihren Partner. Die Familie habe seit mehreren Jahren in dem Haus gewohnt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft