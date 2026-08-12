Drei Tote nach Feldbrand in Westfrankreich

Keystone-SDA

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Bei einem um sich greifenden Feldbrand in Westfrankreich haben die Einsatzkräfte drei Leichen gefunden.

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(Keystone-SDA) Die Toten seien bei einem verbrannten Haus entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Gendarmerie. Ob sie durch das Feuer umkamen oder schon vorher tot waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Der Brand war gestern Nachmittag bei Lhoumois ausgebrochen, einer kleinen Gemeinde südöstlich von Nantes. Fast zur gleichen Zeit seien auf dem Feld drei Feuer entstanden, hiess es von der Gendarmerie. Die genaue Brandursache werde noch ermittelt.

Jean Pillot, Bürgermeister des Ortes, sagte im Sender BFMTV, man könne noch nicht sagen, ob der Brand möglicherweise absichtlich gelegt worden sei. Drei Feuer schienen ihm aber suspekt. Dem Bürgermeister zufolge handelt es sich bei den Toten um eine Frau sowie ihren erwachsenen Sohn und ihren Partner. Die Familie habe seit mehreren Jahren in dem Haus gewohnt.