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Drei Verletzte bei Motorrad-Frontalkollision in Schattenhalb

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Motorrädern haben sich am Mittwochmorgen in Schattenhalb drei Personen verletzt. Die Kantonspolizei Bern sperrte die Strasse daraufhin für rund eineinhalb Stunden komplett, wie sie mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr auf der Grimselstrasse auf Höhe des Grossen Murs. Ein Motorradlenker war von Innertkirchen herkommend in Richtung Meiringen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad mit Seitenwagen.

Bei der Kollision erlitten beide Motorradlenker sowie die Mitfahrerin im Seitenwagen Verletzungen, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Im Einsatz standen verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, je ein Helikopter der Rega und der Air Glacier, ein Ambulanzteam sowie Angehörige der Feuerwehr Meiringen und der Feuerwehr innert dem Kirchet.

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