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Drei verletzte Polizisten bei Explosion in Leontica TI

Keystone-SDA

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Leontica im Bleniotal wurden am Freitag drei Polizisten leicht verletzt. Zuvor hatte die Polizei eine Meldung über Schüsse im Haus erhalten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei war nach 19 Uhr über die Schüsse informiert worden. Vor Ort ereignete sich eine Explosion im Innern des Gebäudes, wie die Tessiner Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Samstag in einem gemeinsamen Communiqué mitteilten.

Infolge der Explosion brach ein Brand aus. Dieser zerstörte das Gebäude vollständig, wie es weiter hiess. Während der anschliessenden Suchaktion in den Trümmern stiess die Polizei auf Sprengstoff und menschliche Überreste. Die Identität der gefundenen Person war zunächst unbekannt.

Im Einsatz standen die Polizei, mehrere Feuerwehren und Rettungsorganisationen sowie die Rega. Die Polizei evakuierte vorsorglich vier Personen aus benachbarten Gebäuden.

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