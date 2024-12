Drogeriekette Rossmann will in der Schweiz kräftig expandieren

Keystone-SDA

Nach der Eröffnung der ersten Filiale in der Schweiz am Vortag im Emmenbrücke LU will die deutsche Drogeriekette Rossmann hierzulande weiter kräftig expandieren. Am Migros-Kosmetikhersteller Mibelle sind die Deutschen aber nicht interessiert.

(Keystone-SDA) «Per Ende 2025 rechne ich aktuell mit zehn oder elf Filialen in der Schweiz», sagte Firmenchef Raoul Rossmann nun im Interview mit der «Handelszeitung». Danach solle es schnell weitergehen – «wenn alle gut mitspielen, also Vermieter, Ämter, Behörden», sagte der Sohn des Firmengründers Dirk Rossmann. Die Drogeriekette hatte Mitte 2024 angekündigt, man wolle in der Schweiz in den ersten fünf bis sechs Jahren 100 Filialen eröffnen.

«Daran halte ich fest», sagte der Firmenchef. Mit der Zahl von 100 Filialen in fünf bis sechs Jahren liege man aber «wohl eher am oberen Ende der Möglichkeiten». Bei 100 Standorten rechne er dann mit einem Jahresumsatz von «eher etwas mehr» als 400 Millionen Franken.

Rossmanns Ansage an die Schweizer Platzhirsche Migros und Coop ist eindeutig: «Wichtig für uns ist, dass wir die Preise der Schweizer Mitbewerber im Durchschnitt deutlich unterbieten», sagte Raoul Rossmann. «Am liebsten auch im zweistelligen Prozentbereich.»

Kein Interesse an Mibelle

Die Migros hat derweil durch den Verkauf ihrer Fachmärkte zwar viele leere Flächen, will diese aber offenbar lieber nicht an Rossmann vermieten. «Bei der Migros habe ich nicht den Eindruck, dass man sich sonderlich um uns als Mieterin bemüht», sagt Rossmann auf eine entsprechende Frage.

Handkehrum bietet Denner, die Discount-Tochter der Migros, Produkte von Rossmann an. Daran wollen die Deutschen nichts ändern: «Aber nein. Ich habe Denner mein Wort gegeben und dazu stehe ich», versichert Rossmann. Im Gegenteil: Aktuell führe man Gespräche über einen Ausbau des Rossmann-Angebots.

Ansonsten gibt es offenbar wenig Berührungspunkte mit der Migros. Rossmann ist auch nicht daran interessiert, die zum Verkauf stehende Migros-Industrietochter Mibelle zu kaufen. «Nein, wir sind nicht interessiert an Mibelle.»

Neben der Schweiz und Deutschland ist Rossmann in Polen, Ungarn, Tschechien, Albanien, Kosovo, Türkei, Spanien und in Dänemark präsent. 2023 kam die Gruppe auf einen Umsatz von 13,9 Milliarden Euro. Die Firma befindet sich mehrheitlich im Besitz der Familie.