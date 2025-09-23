E-Bike-Fahrer nach Selbstunfall im Emmental verstorben
Ein E-Bike-Fahrer ist im Spital den schweren Verletzungen erlegen, die er sich am Sonntag bei einem Selbstunfall in Wasen im Emmental zugezogen hatte. Der Mann verstarb am Montagabend, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Es handelt sich demnach um einen 73-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Der Mann war nach dem Unfall in kritischem Zustand ins Spital geflogen worden. Die Ermittlungen werden von der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau geführt.