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E-Bike-Fahrer nach Sturz in Lauenen bei Gstaad im Spital verstorben

Keystone-SDA

Ein am Samstag in Lauenen bei Gstaad gestürzter E-Bike-Fahrer ist am Dienstag im Spital verstorben. Der Mann hatte sich bei einem Sturz in eine Rinne schwer verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Verunglückte war am Samstagvormittag vom Weg abgekommen und gestürzt. Nach Reanimationsmassnahmen durch Begleitpersonen hatte ihn die Rega in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte. Dort ist er nun verstorben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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