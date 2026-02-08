The Swiss voice in the world since 1935
E-Bike-Fahrer verletzt bei Kollision mit Auto in Grenchen SO

Der Lenker eines E-Bikes hat sich am Samstagvormittag in Grenchen beim Zusammenstoss mit einem Auto mittelschwer verletzt. Er musste nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Eine Autolenkerin sei um 09.20 Uhr auf dem Oelirain in Richtung Rebgasse unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mit. «Aus noch zu klärenden Gründen» kam es zu einer Kollision mit einem vortrittsberechtigten Fahrradfahrer.

