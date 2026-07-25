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E-Bike-Fahrerin bei Kollision mit Auto in Riedikon schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine 63-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Samstagnachmittag in Riedikon in der Gemeinde Uster von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Ein Ambulanzteam brachte sie in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kollision ereignete sich kurz nach 16.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Eine 43-jährige Frau fuhr demnach mit ihrem Auto von der Riedikerstrasse in einen Kreisel. Gleichzeitig befuhr die 63-Jährige mit ihrem E-Bike den Kreisel mutmasslich von der Seefeldstrasse her und wollte diesen bei der Blindenholzstrasse verlassen. Die Polizei hat für die Klärung des genauen Unfallhergangs einen Zeugenaufruf erlassen.

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