E-Bike-Fahrerin bei Kollision mit Auto in Riedikon schwer verletzt

Keystone-SDA

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Eine 63-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Samstagnachmittag in Riedikon in der Gemeinde Uster von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Ein Ambulanzteam brachte sie in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Die Kollision ereignete sich kurz nach 16.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Eine 43-jährige Frau fuhr demnach mit ihrem Auto von der Riedikerstrasse in einen Kreisel. Gleichzeitig befuhr die 63-Jährige mit ihrem E-Bike den Kreisel mutmasslich von der Seefeldstrasse her und wollte diesen bei der Blindenholzstrasse verlassen. Die Polizei hat für die Klärung des genauen Unfallhergangs einen Zeugenaufruf erlassen.