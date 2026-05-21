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E-Bike-Fahrerin bei Kollision mit Lastwagen in Benken SG verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem E-Bike ist am Mittwoch in Benken die 17-jährige Velofahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde gemäss der Polizei mit der Rega in ein Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 45-jähriger Mann fuhr mit seinem Lastwagen hinter dem E-Bike einer 17-Jährigen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Als der Lastwagenfahrer überholen wollte, kam es zur Kollision.

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