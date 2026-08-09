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E-Bike-Fahrerin in Buch bei Frauenfeld TG bei Kollision verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Kollision mit einem Autofahrer zog sich am Samstagabend in Buch bei Frauenfeld eine 14-jährige E-Bike-Fahrerin mittelschwere Verletzungen zu. Sie musste ins Spital gefahren werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall hat sich kurz nach 20.15 Uhr auf der Kreuzung der Dorf- und der Trüttlikonerstrasse ereignet, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntagvormittag mitteilte. Beim Überqueren der Kreuzung sei die 14-Jährige mit dem Auto eines 71-Jährigen kollidiert. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei abgeklärt.

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