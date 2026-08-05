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E-Scooter-Fahrer verletzt Polizisten in Feldkirch A schwer

Keystone-SDA

Ein 16-jähriger E-Scooter-Lenker hat am Dienstagnachmittag in Feldkirch einen Polizisten überfahren, der ihn anhalten wollte. Beide wurden beim Zusammenprall schwer verletzt, wie die Landespolizei Vorarlberg am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sowohl der Polizist als auch der E-Scooter-Fahrer stürzten auf den Boden und waren beim Eintreffen einer Polizeipatrouille zunächst nicht ansprechbar. Nach der Erstversorgung wurden der Polizist und der Jugendliche mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Der Jugendliche fiel der Polizei auf, als er kurz nach 16.00 Uhr mit einer Sturmhaube vermummt und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Polizist wollte ihn auf einem Radstreifen anhalten. Dazu habe er mit einer Kelle deutliche Zeichen gegeben.

Der E-Scooter-Fahrer reduzierte sein Tempo jedoch nicht, worauf es zur Kollision kam. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen, der E-Scooter wurde vorläufig sichergestellt.

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