E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Sturz in Leimbach AG schwer

Keystone-SDA

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Mittwoch in Leimbach vor einer Polizeipatrouille geflüchtet und hat sich bei einem Sturz schwer verletzt. Der 32-Jährige war vor Ort nicht ansprechbar. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Spital, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann war um 20.45 mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Veloweg zwischen Zetzwil und Leimbach unterwegs. Eine Patrouille sah ihn von der Hauptstrasse aus und gab ihm das Haltezeichen. Der 32-Jährige missachtete dies jedoch und bog auf einen Feldweg ab, wie es im Communiqué heisst.

Die Patrouille fuhr weiter ins Dorf, um von dort aus auf die Felder zu gelangen. Ein Landwirt winkte dort die Polizei herbei. Er hatte beobachtet, wie der Fliehende «rasant» über den Feldweg gefahren und anschliessend gestürzt war, wie es weiter heisst.

