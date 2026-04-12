E-Trottinettfahrerin verletzt sich in Zürich lebensbedrohlich

Keystone-SDA

In Zürich ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend lebensbedrohlich verletzt worden. Sie war zuvor mit einem Elektrotrottinett unterwegs gewesen.

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(Keystone-SDA) Die Stadtpolizei sei kurz nach 17.30 Uhr zu einem Unfall bei der Badenerstrasse im Kreis 4 gerufen worden, teilte diese am Sonntag mit. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine lebensbedrohlich verletzte 48-jährige E-Trottinettfahrerin, die zuvor aus noch unbekannten Gründen gestürzt war.

Sie wurde durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich medizinisch erstversorgt und anschliessend in ein Spital gebracht. Der Unfallhergang sei noch unklar und werde nun durch die Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Letztere sucht Zeugen des Unfalls.