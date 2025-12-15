Eagles-Musiker Joe Walsh versteigert Hunderte Gitarren

Verstärker, Bühnen-Outfits, ein Mischpult und rund 400 Gitarren sollen weg. Auch von Autos und selbst gebauten Funkgeräten will sich Eagles-Gitarrist Joe Walsh (78) kurz vor Weihnachten trennen. Am 16. und 17. Dezember findet im Internet und vor Ort in Los Angeles eine grosse Auktion statt, benannt nach seinem grössten Solohit: "Life's Been Good".

(Keystone-SDA) «Wir alle sammeln, das liegt in der menschlichen Natur», sagte Walsh im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe Dinge aus meiner Karriere gesammelt. Ich bin jetzt 78, und es hat sich angehäuft. Ausserdem bin ich ein bisschen ein Messie.» Es sei an der Zeit, einige «Schätze» in die Hände von Fans zu geben.

800 Stücke und viel Rockgeschichte

Bei vielen Dingen sei es ihm schwergefallen, sich zu trennen, gab Walsh zu. Jedes Mal, wenn er etwas aus dem Lager holen wolle, stehe er vor einem Dilemma. «Dann fange ich an, Dinge anzuschauen, Gitarrenkoffer und Kartons zu öffnen. Und ich finde all dieses Zeug, von dem ich vergessen hatte, dass ich es habe», so Walsh. «Dann nehme ich die Gitarre und sage: Oh, wow, die hatte ich vergessen. Die kann ich nicht hergeben.»

Dennoch kam einiges zusammen. Die Versteigerung beim US-Auktionshaus Julien’s umfasst 800 Lose – und bringt viele Erinnerungen zurück. So etwa die 1966er «Framus Strato Gold De Luxe 12-String» – eine zwölfsaitige Gitarre, die Walsh 1972 auf dem Debütalbum seines legendären Powertrios Barnstorm spielte. «Es ist ein wirklich guter alter Freund von mir», sagt Walsh über die Gitarre. «Sie sieht nicht nach viel aus, aber Mann, sie klingt unglaublich.»

Auch Instrumente des niedersächsischen Gitarrenbauers Duesenberg kommen unter den Hammer. «Das ist wie deutscher Stahl – wirklich hochwertige Teile und absolute Präzision», schwärmt der Gitarrenvirtuose. «Man kann sie die Treppe runterwerfen – und sie ist immer noch gestimmt.» Ein Exemplar, das er 2015 und 2016 auf Tournee mit den Eagles spielte, hat bereits Gebote von rund 8.500 Euro (10.000 USD) erzielt.

Ein Mischpult und ein kurioser Anzug

Ein Highlight ist ein historisches, mobiles Mischpult, das aus einem «Record Plant»-Aufnahmetruck stammt und unter anderem für Live-Aufnahmen der Eagles, der Rolling Stones, von Elton John und Metallica genutzt wurde. Der Schätzpreis liegt umgerechnet bei 215.000 bis 430.000 Euro (250.000 bis 500.000 Dollar).

Vielleicht der kurioseste Auktionsgegenstand ist ein Moschino-Anzug im Look einer Ziegelsteinwand. Der als Spassvogel bekannte Walsh trug ihn 1998, als die Eagles in die «Rock and Roll Hall of Fame» aufgenommen wurden. Rockmusik nehme sich oft zu ernst, findet Walsh. «Ich will Spass haben.» Ab Januar steht er übrigens wieder mit den Eagles in Las Vegas auf der Bühne.

Auktionserlöse sollen Veteranen in Not helfen

Ein Grossteil der Auktionserlöse soll der von Walsh gegründeten Stiftung «Vets Aid» zugutekommen, die sich um US-Veteranen in Not kümmert. Joe Walsh hofft, dass er damit etwas zurückgeben kann. «Bei all dem Reichtum und Ruhm bin ich nur Joe», betont der 78-Jährige. «Ich bin nur dieser Typ aus Ohio, der Glück hatte.»