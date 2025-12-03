The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Economiesuisse rechnet mit gedämpftem Schweizer Wirtschaftswachstum

Keystone-SDA

Die Ökonomen des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse rechnen auch im kommenden Jahr mit einer verhaltenen Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Während das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) in diesem Jahr mit 1,2 Prozent wachsen dürfte, prognostizieren sie für 2026 noch ein Wachstum von 1,0 Prozent.

Damit bleibe die Schweiz im kommenden Jahr unterhalb ihres Potenzialwachstums, teilte Economiesuisse am Mittwoch mit. Die grosse Unsicherheit auf den Weltmärkten und protektionistische Massnahmen vieler Länder würden vor allem die Exportwirtschaft belasten, während sich die Binnenwirtschaft stabil entwickeln dürfte.

Die gedämpften Konjunkturaussichten dürften laut den Economiesuisse-Ökonomen allerdings keine allzu grossen Folgen für den Schweizer Arbeitsmarkt haben. Trotz Stellenabbau in vielen Firmen würden auch neue Jobs entstehen, heisst es. So dürfte die Arbeitslosenquote im nächsten Jahr nur leicht auf durchschnittlich 3,0 Prozent von 2,8 Prozent ansteigen. Insgesamt dürfte das auch zu einer gewissen Entspannung mit Blick auf den seit Jahren vorherrschenden Arbeitskräftemangel führen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft