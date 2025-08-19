Edelweiss vergrössert Kurzstreckenflotte um zwei Flugzeuge

The Swiss voice in the world since 1935
Die Ferienfluggesellschaft Edelweiss will ihre Kurzstreckenflotte bis April 2026 auf 16 Flugzeuge ausbauen. Das Unternehmen übernimmt dafür zwei Maschinen von der Schwestergesellschaft Swiss.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Bereits Mitte Oktober 2025 werde ein Airbus A320 mit der Registrierung HB-JLQ zur Flotte stossen, teilte Edelweiss am Dienstag mit. Im April 2026 folge mit dem Airbus A320neo (HB-JDB) erstmals ein Flugzeug des modernisierten Typs.

Mit dem Ausbau trage Edelweiss dem wachsenden Bedarf an Ferienflügen ab Zürich Rechnung, hiess es. Die Airline betreibt neben Langstreckenjets eine Flotte, die vor allem europäische Feriendestinationen bedient.

Edelweiss stärkt den Angaben zufolge ihre Position am Drehkreuz Zürich und fand gleichzeitig den Einstieg in das Nachfolgemodell der Airbus-A320-Familie. Der Airbus A320neo ist deutlich effizienter als die bisherige Generation. Laut Edelweiss verbraucht er mindestens 15 Prozent weniger Treibstoff, stösst weniger Emissionen aus und fliegt merklich leiser.

Auch neue Langstreckenflieger

Bereits früher angelaufen ist die Erneuerung der Langstreckenflotte. Edelweiss beschafft sich dabei insgesamt sechs Flugzeuge des Typs Airbus A350, welche die bestehenden fünf Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A340 ablösen.

Im April fand dazu der Erstflug statt. Dazu braucht das Unternehmen mehr Personal. Im Zuge des Wachstums schrieb Edelweiss gemäss früheren Angaben für das laufende Jahr rund 350 Ausbildungskurse aus.

