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Efta und Vietnam unterzeichnen Freihandelsabkommen

Keystone-SDA

Die Efta-Staaten - darunter die Schweiz - haben mit Vietnam ein umfassendes Freihandelsabkommen abgeschlossen. Damit rücken die Staaten wirtschaftlich näher zusammen. Das Freihandelsabkommen soll den Handel mit Waren und Dienstleistungen deutlich vereinfachen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Europäische Freihandelsassoziation (Efta) und die Regierung von Vietnam gaben den Abschluss der Verhandlungen am Donnerstagmittag bekannt. Vorausgegangen war im Juni eine Ministerkonferenz in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Für die Schweiz hatte Bundesrat Guy Parmelin an den Gesprächen teilgenommen.

Das Abkommen mit Vietnam umfasst Bereiche wie den Handel mit Waren und Dienstleistungen, geistiges Eigentum, das öffentliche Beschaffungswesen sowie Handel und nachhaltige Entwicklung.

Das Handelsvolumen zwischen den Efta-Staaten und Vietnam belief sich im Jahr 2025 auf 4,8 Milliarden Euro. Vietnam verzeichnete dabei einen Handelsüberschuss von 2,5 Milliarden Euro.

Bereits vor dem Treffen in Island starteten die Verhandlungsrunden: Seit dem 8. September im vergangenen Jahr kamen die Verantwortlichen fünf Mal zusammen. Der Bundesrat betonte bereits im Vorfeld, dass Vietnam gemäss der Südostasien-Strategie 2023-2026 als «prioritäres Partnerland» in der Region gelte. Das neue Abkommen stellt die Zusammenarbeit nun auf eine neue Grundlage.

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