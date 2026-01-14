Ehemaliger Skirennfahrer Marc Gisin betreut heute Marco Odermatt als Rennsportleiter von Stöckli

Nach einem schweren Sturz im Jahr 2018 hat Marc Gisin nur knapp überlebt. Eine neue Struktur im Leben fand er als Rennsportleiter von Stöckli. Dort betreut er derzeit Ausnahmetalent Marco Odermatt.

(Keystone-SDA) «Rückmeldungen zum Skimaterial gibt Marco Odermatt geradeheraus», sagte Marc Gisin im Interview mit der Berner-Zeitung (BZ). Nach einer deutlichen Kritik gelte es dann herauszufinden, ob es wirklich am Ski liegt oder vielleicht eher der Schuh oder die Bindung das Problem ist.

Die beiden waren einst Teamkollegen, als Odermatt in den Weltcup kam. Zum Glück wisse man bei Odermatt aber immer, wenn es um Business gehe und wann um Privates, berichtete Gisin.

Gisin hat sich 2020 als Fahrer aus dem Skirennen verabschiedet. Nach dem Sturz habe er Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht und den Augen gehabt. «Alles war ein Murks, nichts ging mehr von alleine», sagte er im Interview mit der BZ. Bis sich eines Tages Odermatt bei ihm meldete und fragte, ob er sich vorstellen könne, Rennsportleiter bei Stöckli zu werden. «Der Materialbereich mit all den Details hat mich fasziniert», sagte Gisin. Heute ist er ein wichtiger Ansprechpartner für Marco Odermatt.