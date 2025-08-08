Ehemaliges Hotel im nordfranzösischen Amiens eingestürzt

Keystone-SDA

In der nordfranzösischen Grossstadt Amiens ist ein ausgedientes Hotel im Stadtzentrum unvermittelt eingestürzt. Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach möglichen Opfern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ob sich überhaupt Menschen in dem Gebäude aufgehalten haben, sei noch unklar, berichtete die Zeitung «Le Courrier Picard» vom Ort des Einsturzes.

Auf Fotos waren das vollkommen eingestürzte Gebäude sowie grosse Mengen von Trümmern und Schutt zu sehen, die auf die Strasse gerutscht sind. Die Polizei sperrte den Unglücksort weiträumig ab und evakuierte umliegende Gebäude. Der Einsturz ereignete sich laut der Zeitung gegen 12 Uhr mittags. Als mögliche Ursache wurde ein Gasleck genannt.

Immer wieder stürzen in Frankreich ältere Gebäude in grossen Städten ein. Vor zwei Jahren waren beim Einsturz eines mehrgeschossigen Gebäudes im Zentrum von Paris nach einer verheerenden Explosion zwei Menschen ums Leben gekommen. Ausströmendes Gas war wahrscheinlich die Ursache. Ebenfalls vor zwei Jahren starben in Marseille acht Menschen beim Einsturz zweier angrenzender Häuser. Im nordfranzösischen Lille kam Ende 2022 ein Mann ums Leben, als im Zentrum ein Gebäude in sich zusammensackte.