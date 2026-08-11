Ein Schwerverletzter nach Unfall mit E-Trotti in Baden AG

Keystone-SDA

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Ein 62-jähriger Mann hat sich am Montagmorgen in Baden AG bei einem Sturz mit seinem E-Trottinett schwer verletzt. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und Kopfverletzungen. Nach Angaben der Polizei könnte er unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

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(Keystone-SDA) Passanten fanden den Verletzten um 09.30 Uhr auf der Fluhmattstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Der Unfall habe sich ohne Fremdeinwirkung ereignet. Eine Ambulanz habe den 62-Jährigen ins Spital gebracht.

Fast zur gleichen Zeit sei auch in Muri ein E-Trottinett-Lenker verunfallt, teilte die Kantonspolizei in der gleichen Medienmitteilung weiter mit. Offenbar viel schneller als erlaubt, sei der 52-Jährige auf dem Radweg parallel zur Luzernerstrasse unterwegs gewesen. Dabei habe er die Kontrolle über das Gefährt verloren und sei gestürzt.

Er habe sich an der Lippe leicht verletzt und habe im Spital genäht werden müssen. Staatsanwaltschaft habe eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Weil der Verdacht bestanden habe, dass das E-Trottinett illegal manipuliert gewesen sei, habe die Kantonspolizei dieses für eine technische Überprüfung sichergestellt.