Ein Verletzter bei Autokollision in Liesberg BL

Keystone-SDA

Teilen

Zwei Autos sind am Montagmorgen in Liesberg zusammengeprallt. Dabei wurde der 50-jährige Lenker des einen Fahrzeugs verletzt und musste ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Er war kurz nach 06.00 Uhr auf der Baselstrasse unterwegs. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Betonmauer. Dabei brach das Heck des Autos und prallte mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen zusammen.

Die 28-jährige Lenkerin des anderen Autos blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abtransportiert werden, wie es im Communiqué heisst.