Einbrecher schreckt Bewohner im Schlafzimmer in Lenzburg AG auf

Keystone-SDA

Ein Unbekannter im Schlafzimmer hat in der Nacht auf Freitag den Bewohner eines Doppeleinfamilienhauses in Lenzburg AG aufgeschreckt. Der Einbrecher flüchtete. Die Polizei nahm zwei tatverdächtige, algerische Asylsuchende im Alter von 16 und 18 Jahren fest.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nachdem der Bewohner die Kantonspolizei kurz nach 3 Uhr informiert hatte, nahmen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei, der Regionalpolizeien Lenzburg und Oberes Fricktal die Fahndung auf.

Am Bahnhof in Lenzburg hielt die Regionalpolizei zwei Tatverdächtige an, die dem Signalement entsprachen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Beide hätten mutmassliches Deliktsgut bei sich getragen. Sie seien unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen worden.

Bereits zuvor hatte die Polizei am Donnerstagabend in Stein AG zwei algerische Asylsuchende im Alter von 16 und 18 Jahren festgenommen. Sie seien um Häuser geschlichen und hätten eine unverschlossene Türe geöffnet.