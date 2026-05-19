Einbruch in Innerrhoder Alphütte für Übernachtung genutzt

Keystone-SDA

Nach einem Einbruch in eine Alphütte bei Weissbad haben der oder die Täter offensichtlich die Nacht in dieser verbracht und sich dort auch verpflegt, wie die Innerrhoder Polizei mitteilte. Eingebrochen wurde zwischen dem späten Montagnachmittag und Dienstagmorgen.

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(Keystone-SDA) Die unbekannte Täterschaft wuchtete einen Fensterladen der Alphütte «Untere Helchen» auf und verschaffte sich so gewaltsam Zutritt, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. In der Hütte seien Lebensmittel sowie Getränke konsumiert worden.