Eine Person bei Wohnungsbrand in Zürich-Altstetten verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Wohnungsbrand in Zürich-Altstetten ist am Sonntagmorgen eine Person verletzt worden. Das Feuer brach auf einem Balkon aus und griff in der Folge auf die gesamte Wohnung über, wie Schutz und Rettung Zürich am Nachmittag mitteilte. Der Einsatz der Rettungskräfte dauerte mehr als vier Stunden.

(Keystone-SDA) Kurz vor neun Uhr wurde der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Zürich gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, brannte bereits die ganze, sich im zweitobersten Stock befindende Wohnung.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer in der Folge rasch unter Kontrolle, wie es weiter heisst. Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch aufwendig, da Glutnester im Brandschutt immer wieder aufloderten. Um den Brand endgültig zu löschen, musste der Schutt daher aus der Wohnung geräumt werden.

Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Spital gebracht. Sie war bei dem Brand laut Mitteilung mit Feuer und Rauch in Kontakt gekommen.

Während des über vierstündigen Einsatzes musste die Hohlstrasse zeitweise gesperrt werden. Dies aufgrund zu enger Platzverhältnisse für die Einsatzkräfte im Innenhof beim betroffenen Gebäude. Die Berufsfeuerwehr wurde von der Milizfeuerwehr unterstützt und abgelöst.

Nach dem Feuer ist die Wohnung laut Schutz und Rettung Zürich bis auf weiteres unbewohnbar. Ein Statiker wurde zur Überprüfung der Deckenkonstruktion beigezogen – um die Sicherheit der Brandermittler sowie bei späteren Begehungen der Wohnung sicherstellen zu können, wie es weiter heisst. Die Brandursache war am Sonntagnachmittag noch nicht geklärt und wird von der Stadt- und Kantonspolizei untersucht.