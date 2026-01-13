Eine Person verletzt sich bei Auffahrunfall auf der A14 in Ebikon

Keystone-SDA

Am frühen Dienstagmorgen hat sich im Tunnel Rathausen auf der Autobahn A14 in Ebikon ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen ereignet. Dabei wurde eine Person verletzt in ein Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Laut der Luzerner Polizei kollidierten kurz nach 06.20 Uhr in Fahrtrichtung Zug vier Fahrzeuge miteinander. Durch die Kollision wurde eine Person verletzt und vom Rettungsdienst in ein Spital transportiert.

Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden, wie es hiess. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 50’000 Franken.