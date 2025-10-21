Eine Verletzte bei Frontalkollision in Bubendorf BL

Keystone-SDA

Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Montagabend in Bubendorf BL mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Die Lenkerin wurde erheblich verletzt und per Helikopter ins Spital geflogen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Sanität lieferte zudem dem Unfallverursacher ins Spital ein, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte.

Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision auf der Hauptstrasse kurz nach 17.30 Uhr stark beschädigt. Die Strasse war rund zwei Stunden gesperrt. Die genaue Unfallursache wird untersucht. Die Polizei sucht Zeugen.