Einigung in Crans-Montana VS zu Bauarbeiten für Ski-WM 2027

Keystone-SDA

Das Haus für das neue Zielstadion der Ski-WM 2027 in Crans-Montana im Wallis kann gebaut werden. Das Bundesgericht lehnte die von Anwohnern beantragte aufschiebende Wirkung ab. Noch am Mittwochabend einigten sich die Parteien auf eine Beilegung ihres Rechtsstreits.

(Keystone-SDA) Die Gemeinde Crans-Montana und die Anwohner trafen sich am Mittwoch zur Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung. Diese sei durch Zugeständnisse auf beiden Seiten zustande gekommen, hiess es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Parteien wollen die Vereinbarung am kommenden Dienstag paraphieren.

Die Baubewilligung ist rechtskräftig, da sie zuvor von der kantonalen Baukommission erteilt worden ist und die Verträge mit den mit der Baustelle beauftragten Unternehmen abgeschlossen sind.