Einsatzkräfte setzen Sicherungsarbeiten nach Gerüsteinsturz fort

(Keystone-SDA) Nach dem Einsturz eines Baugerüsts in Lausanne VD mit drei Toten sind am Samstag die Sicherungsarbeiten auf der Baustelle in Prilly fortgesetzt worden. Die Halter von rund 200 in einem Parkhaus eingeschlossenen Fahrzeugen durften am Samstag ihre Autos abholen.

Das Parkhaus war nach dem Unfall am Freitag geschlossen worden. Die Sicherungsarbeiten würden wohl noch das ganze Wochenende andauern, aber die Halter von Autos und Zweirädern könnten in einem Zeitfenster am Samstagmorgen ihre Fahrzeuge wegfahren, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilte. Am Mittag sollte das Parkhaus wieder geschlossen werden.

Bei dem schweren Unfall auf der Baustelle beim Einkaufszentrum “Malley Lumières” im Westen Lausannes hatten am Freitagmorgen drei Arbeiter ihr Leben verloren. Acht weitere Personen erlitten Verletzungen, als ein rund 60 Meter hohes Baugerüst aus unbekannten Gründen einstürzte. Die Arbeiter bauten einen 19 Stockwerke hohen Wohnturm aus Holz, in dem 96 Wohnungen entstehen sollen. Die Geschäfte im Einkaufszentrum blieben am Samstag geschlossen.