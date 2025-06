Eishockeystar Roman Josi meditiert täglich

Keystone-SDA

Der Schweizer Eishockeystar Roman Josi hat in den letzten Jahren die Spiritualität für sich entdeckt. Er meditiere täglich und schöpfe daraus Kraft, so der Berner in einem Interview.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «In den letzten Monaten hat mir die Meditation besonders geholfen», sagte Josi zum «Sonntagsblick». Der in Nashville in den USA spielende Verteidiger verpasste den zweiten Teil der Saison in der NHL und auch die Weltmeisterschaft mit der Schweizer Nationalmannschaft, weil bei ihm das posturale Tachykardiesyndrom (POTS) diagnostiziert worden war.

Josi las nach eigenen Angaben in der Vergangenheit einige spirituelle Bücher – und die hätten ihn «gepackt». Auch dank der Kraft aus der Meditation glaubt Josi fest an ein erfolgreiches Comeback in der kommenden Eishockey-Saison.

Josi, einer der Superstars im Schweizer Sport, gilt als bodenständig. In seiner Wahlheimat engagiert sich Josi unter anderem für eine Stiftung, die Kinder mir einer geistigen Behinderung unterstützt.

Der Spieler mit einem Jahreslohn von rund neun Millionen Franken weilt derzeit zum ersten Mal seit einem Jahr in der Schweiz. Als Botschafter der Laureus-Stiftung sammle Josi hierzulande Geld für die Aktion Winterhilfe, wie der «Sonntagsblick» weiter schreibt.

In der Schweiz gebe es zahlreiche Kinder, die sich wegen Armut keine Eishockey-Ausrüstung leisten können, so Josi zu seinem Engagement. Er wolle sich dafür einsetzen, dass auch diese Buben und Mädchen optimal ausgerüstet Hockey spielen können.