EKZ schütten mehr Geld an Kanton Zürich und Gemeinden aus

Keystone-SDA

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) haben im Geschäftsjahr 2024/25 mehr Gewinn gemacht. Mit 186,3 Millionen Franken liegt der Gewinn deutlich über dem Vorjahr von 149,1 Millionen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Grund für das gute Ergebnis waren vor allem die Beteiligungen an Axpo und Repower, wie die EKZ am Donnerstag mitteilten. Davon würden auch Kanton und Gemeinden profitieren. Sie erhalten eine Ausschüttung von 46,6 Millionen Franken, rund 9 Millionen mehr als im Vorjahr.

Das operative Ergebnis (EBIT) sei derweil mit 18,8 Millionen Franken erwartungsgemäss unter dem Ergebnis des Vorjahres geblieben. Belastet wurde es durch den wetterbedingten Rückgang der Stromproduktion mit Sonne und Wind im Ausland.

Weniger Wind in Deutschland und Frankreich

So lagen die Windstunden in Deutschland und Frankreich im Berichtsjahr laut EKZ 20 bis 30 Prozent unter der langjährigen Norm. Aber auch angespannte Marktbedingungen und eine gedämpfte Nachfrage in den Bereichen Solar und E-Mobilität hätten das Ergebnis gedrückt.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwarten die EKZ schlechtere Zahlen, insbesondere wegen des gesunkenen Preisniveaus auf dem Strommarkt.