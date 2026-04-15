Elektrizitätswerk Obwalden schliesst 2025 mit Gewinn ab

Keystone-SDA

Das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gewinn von rund 10 Millionen Franken abgeschlossen. 6,5 Millionen Franken fliessen als Gewinnausschüttung an den Kanton und die Gemeinden.

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(Keystone-SDA) Das EWO und seine Tochtergesellschaft EWO Gebäudetechnik AG erzielten im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 110 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Jahr 2024 hatte der Umsatz noch 133,9 Millionen Franken betragen, während der Gewinn damals mit 8,9 Millionen Franken tiefer ausgefallen war.

Das EWO investiere jährlich 8 bis 10 Millionen Franken für die Erneuerung der Trafostationen und den Netzausbau, teilte der Energiedienstleister weiter mit. Ein Schwerpunkt liege auf der Erhöhung der Zahl von erdverlegten Kabeln. Bereits seien 74 Prozent der Leitungen im Kanton unterirdisch verlegt, was die Störanfälligkeit reduziere und den Unterhalt vereinfache. Aktuelle Projekte wie die Verlegung der Freileitung in Alpnach würden diese Entwicklung vorantreiben, so das EWO.

Langfristig plant der Energiedienstleister zudem ein Pumpspeicherkraftwerk zwischen Sarnersee und Lungerersee. Das Projekt soll helfen, erneuerbare Energie zu speichern und «Versorgungsspitzen auszugleichen».

Das Elektrizitätswerk Obwalden ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen im Besitz des Kantons Obwalden und seiner sieben Einwohnergemeinden. Zusammen mit seiner Tochtergesellschaft beschäftigt es laut eigenen Angaben über 180 Mitarbeitende.