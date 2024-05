Empfang und Feier von Nemo in Biel finden Mitte Juni statt

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Stadt Biel BE feiert Nemo: am 17. Juni wird der diesjährige Gewinner des Eurovision Song Contests in seiner Heimatstadt offiziell empfangen. Die Feier, zu der die ganze Bevölkerung eingeladen ist, steigt auf dem Burgplatz in der Bieler Altstadt.

Mit einem begeisternden Auftritt am Eurovision Song Contest, aber auch mit zahlreichen Interviews habe Nemo die Farben der Stadt Biel in die Welt hinausgetragen, heisst es in einer Mitteilung der Stadtbehörden vom Mittwoch.

Mit dem Song “The Code” gewann Nemo Mitte Mai den Eurovision Song Contest (ESC) im schwedischen Malmö. Nemo zeigte auch eine artistische Bühnenshow. Nach dem Sieg stürmte Nemo die Streaminghitparaden.

Mit Nemo gewann die erste nichtbinäre Person, also ein Mensch, der sich weder als Frau noch als Mann definiert, den grössten Musikwettbewerb der Welt.