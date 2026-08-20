Energie Uri senkt 2027 erneut die Strompreise

Keystone-SDA

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Die Kundinnen und Kunden der Energie Uri AG müssen ab 2027 weniger für ihren Strom bezahlen. Der Energieversorger senkt die Strompreise um rund vier Prozent, wie er am Donnerstag in einem Communiqué ankündigte.

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(Keystone-SDA) Für einen Haushalt mit einem Stromverbrauch von 4500 Kilowattstunden Jahresverbrauch entspreche dies rund 45 Franken pro Jahr, teilte Energie Uri mit. Für KMU- und Grosskunden mit einem Stromverbrauch von 500’000 Kilowattstunden im Jahr sänken die Strompreise «prozentual im gleichen Rahmen», hiess es weiter.

Laut Mitteilung bietet das Stromunternehmen neu zwei Stromqualitäten an. Eine besteht zu hundert Prozent aus erneuerbarer Wasserkraft, die andere vollständig aus erneuerbarer Energie aus dem Kanton Uri.

Der Urner Energieversorger hat die Strompreise zum dritten Mal nacheinander gesenkt.