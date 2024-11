Erdbeben nahe Millionenmetropole Teheran

In der iranischen Millionenmetropole Teheran hat ein Erdbeben die Bewohner mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Das Deutsche Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam gab die Stärke des Bebens in den frühen Morgenstunden am Sonntag mit 4,7 an. Es ereignete sich demnach südöstlich der Hauptstadt in einer Tiefe von rund zehn Kilometern.