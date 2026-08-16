Erneut Brand bei Coop Wiedlisbach ausgebrochen

Keystone-SDA

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Bei der Coop-Filiale in Wiedlisbach BE ist es in der Nacht auf Sonntag erneut zu einem Brand gekommen. Nach aktuellen Kenntnisstand gibt es allerdings keinen Zusammenhang mit dem Brand vom Dienstag, bei dem das Geschäft ausbrannte.

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(Keystone-SDA) Das sagte am Sonntag auf Anfrage eine Mediensprecherin der Berner Kantonspolizei und bestätigte entsprechende Angaben des Onlineportals «20min.ch». Am späten Samstagabend fanden die Einsatzkräfte beim Coop nur einen kleinen Brand vor.

Zum neuen Brand bestehen Hinweise, dass das Feuer vorsätzlich entfacht worden sein könnte. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Auch zum Brand vom Dienstag laufen die Ermittlungen noch.