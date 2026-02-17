Erstmals ein internationaler Comic-Wettbewerb an der Fantasy Basel

Keystone-SDA

Die Christoph Merian Stiftung (CMS), das Cartoonmuseum, Basel Tourismus und die Fantasy-Messe spannen zusammen. Sie organisieren erstmals einen internationalen Comic-Wettbewerb. Die prämierten Arbeiten werden an der Fantasy Basel 2026 zu sehen sein, wie die CMS am Dienstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Unter dem Titel «The Swiss Comic Con» können professionelle wie auch Nachwuchszeichnerinnen und -zeichner bis Mitte März ihre Werke zum Thema Freundschaft einreichen. Eine Jury wählt zwanzig davon aus, die im Mai auf grossformatigen Fahnen bei der Mittleren Brücke zu sehen sein werden.

An der Fantasy Basel vom 14. bis 16. Mai findet zudem eine kuratierte Ausstellung mit den prämierten Comics statt, wie es im Communiqué heisst. Die CMS fördert die Beflaggung der Mittleren Brücke wie auch die Ausstellung mit 120’000 Franken.

Die Fantasy Basel ist das grösste Schweizer Festival für Popkultur, Cosplay und Gaming. Es zog letztes Jahr rund 97’000 Besucherinnen und Besucher an.